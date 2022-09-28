28 сентября, 05:38
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал автограф болельщику во время товарищеского матча с Ямайкой (3:0).
Фанат аргентинца с голым торсом выбежал на поле и подбежал к форварду, который расписался ему на спине. В это время на болельщика набросились стюарды, которые увели его с поля.
В концовке встречи Месси отметился двумя голами: снаачала он забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади, а затем реализовал штрафной удар.
Lionel Messi a fait un autographe sur le dos d'un supporter qui est entr? sur le terrain en plein match ??? pic.twitter.com/jjQ9dz1pqA— Footballogue??? (@Footballogue) September 28, 2022