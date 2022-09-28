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28 сентября, 05:38

Месси расписался на спине у болельщика, выбежавшего на поле в матче Аргентина — Ямайка

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал автограф болельщику во время товарищеского матча с Ямайкой (3:0).

Фанат аргентинца с голым торсом выбежал на поле и подбежал к форварду, который расписался ему на спине. В это время на болельщика набросились стюарды, которые увели его с поля.

В концовке встречи Месси отметился двумя голами: снаачала он забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади, а затем реализовал штрафной удар.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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