Месси расписался на спине у болельщика, выбежавшего на поле в матче Аргентина — Ямайка

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дал автограф болельщику во время товарищеского матча с Ямайкой (3:0).

Фанат аргентинца с голым торсом выбежал на поле и подбежал к форварду, который расписался ему на спине. В это время на болельщика набросились стюарды, которые увели его с поля.

В концовке встречи Месси отметился двумя голами: снаачала он забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади, а затем реализовал штрафной удар.