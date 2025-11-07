Месси вызван в сборную Аргентины на матч против Анголы

7 ноября, 00:32
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони объявил состав на товарищеский матч против Анголы.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приглашение в национальную команду, несмотря на слухи о возможном уходе из сборной.
Голкиперы: Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас», Англия), Херонимо Рульи («Марсель», Франция).
Защитники: Португалия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Маркос Сенеси («Борнмут», Англия), Валентин Барко («Страсбур», Франция)
Полузащитники: Родриго де Пауль («Интер Майами», США), Джовани Ло Сельсо («Бетис», Испания), Алексис Макаллистер («Ливерпуль», Англия), Тиаго Альмада («Атлетико», Испания), Николас Пас, Максимо Перроне (Оба — «Комо», Италия), Энцо Фернандес («Челси», Англия).
Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами», США), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (Все — «Атлетико», Испания), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас», Бразилия), Хоакин Паникелли («Страсбур», Франция), Джанлука Престианни («Бенфика», Португалия).
Матч Ангола — Аргентина состоится в пятницу, 14 ноября. Начало игры — 19.00 по московскому времени.