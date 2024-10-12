Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

12 октября, 23:40

Вьештица: «Только игрой и самоотдачей Соболев привлечет внимание фанатов»

Роман Кольцов
Корреспондент
Telegram Дзен

Помощник главного тренера «Войводины» Милан Вьештица в комментарии для «СЭ» повел итоги товарищеского матча против «Зенита» (1:4).

— «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов?

— Думаю, что да.

— Кого бы ты выделил в «Зените»?

— Я бы не стал никого выделять. Игроки, которые выходят в старте и те, кто выходят на замену, они плюс-минус одного уровня. Очень хорошая команда.

— Тебе кто конкретно понравился. Может быть, Соболев?

— Меня ребята спросили, давно ли он в «Зените». Я говорю: нет, он перешел из одного клуба (Смеется.). Это громкое приобретение. Соболева знаю, он в «Спартаке» хорошую игру показывал. Надеемся, что здесь будет еще лучше.

— Соболева не очень хорошо приняли болельщики. Это пройдет?

— У нас тоже есть «Црвена звезда» и «Партизан»... Не буду говорить. Конечно, это трудно. Только игрой и самоотдачей он привлечет внимание.

ФК Войводина
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций
Сегодня
Вчера
Неделя