Игрок «Ахмата» Богосавац: «Если бы Сербия вышла боевым составом, была бы другая игра»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).

«Да, после удаления Гайича в игре все изменилось. Судья мог показать желтую, так как была братская товарищеская игра. Но сборная России очень хорошо играла в атаке, у сербов ничего не получалось. Было два-три момента, но не смогли реализовать. Влаховича не хватало. Если бы Сербия вышла боевым составом, то была бы другая игра. Из основного состава играли Тадич, Йович, Лукич, Павлович, Гачинович. Но Стойкович выпустил на поле и тех, кто не всегда выходил в старте. На скамейке были футболисты очень высокого уровня. В Сербии вообще хватает талантливых игроков», — приводит слова игрока «Ахмата» Metaratings.ru.

В активе 27-летнего Богосавца один матч за сборную Сербии. В понедельник, 25 марта Россия в Москве примет сборную Парагвая. Начало — в 20.00 мск.