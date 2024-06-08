Митрофанов считает, что Сафонов отлично проявил себя в матче с Белоруссией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил победу сборной России над Белоруссией (4:0) в контрольном матче.

Встреча прошла в Минске на олимпийском стадионе «Динамо». Голы забили Иван Обляков, Константин Тюкавин и Федор Чалов (дубль).

«Прекрасный матч, отличная игра, результат говорит сам за себя. Матвей прекрасно сыграл, он профессионал», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Сафонов отыграл весь первый тайм. Во второй половине встречи в воротах играл Александр Максименко.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.