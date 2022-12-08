«Венеция» ушла от поражения в товарищеском матче с «Моденой»

«Венеция» сыграла вничью с «Моденой» в товарищеском матче — 2:2.

До 60-й минуты команда проигрывала со счетом 0:2. Однако затем отставание «Венеции» сократил Домен Чрнигой, а на 90-й минуте счет сравнял Марко Модоло.

Российский полузащитник команды Денис Черышев не сыграл в матче из-за мышечной травмы. Полноценное возвращение игрока в строй ожидается к 14 января.