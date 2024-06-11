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Сегодня, 18:00

Молдавия — Украина: смотреть трансляцию матча

Молдавия сыграет с Украиной в товарищеском матче 11 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Украины.
Фото Reuters
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Молдавия сыграет с Украиной в рамках товарищеского матча во вторник, 11 июня. Игра состоится на стадионе «Зимбру» в Кишиневе (Молдавия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Молдавия — Украина можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». На территории России трансляции матча между молдавской и украинской сборной не будет. В прямом эфире игру бесплатно покажут в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

На групповом этапе Евро-2024 украинцы сыграют в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией. Команда принимала участие на чемпионате Европы три раза. Наивысшим достижением украинцев был выход в 1/8 финала на Евро-2020.

Прогноз на товарищеский матч Молдавия — Украина читайте в нашем материале.

Футбол
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Украины по футболу
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