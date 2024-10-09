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9 октября, 15:59

Монтес заявил, что не понимает смысла игры сборной Мексики против клуба

Владислав Маслов
Корреспондент
Сесар Монтес.
Фото ФК «Локомотив»
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Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес заявил, что не понимает идею руководства своей сборной сыграть товарищеский матч против «Валенсии».

Мексиканцы встретятся с испанским клубом 13 октября в период международной паузы в национальных турнирах. Они освобождены от отбора на ЧМ-2026, так как являются одними из хозяев турнира.

«Трудно смириться с тем, что играешь против клуба. Многие сборные соревнуются за что-то, а мы — нет. Хотя «Валенсия» - отличный клуб, который играет в одной из лучших лиг мира, и мы должны подойти к матчу наилучшим образом«, — цитирует игрока испанский SuperDeporte.

Ранее сборная России не смогла найти себе соперника на октябрьскую паузу.

27-летний Монтес перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» в сентябре, сумма сделки составили 6 миллионов евро. Защитник 5 матчей за железнодорожников и забил 1 гол. Также на его счету 49 игр и 1 забитый мяч за сборную Мексики.

Источник: SuperDeporte
Сборная Мексики по футболу
ФК Валенсия
Сесар Монтес

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