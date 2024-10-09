Монтес заявил, что не понимает смысла игры сборной Мексики против клуба

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес заявил, что не понимает идею руководства своей сборной сыграть товарищеский матч против «Валенсии».

Мексиканцы встретятся с испанским клубом 13 октября в период международной паузы в национальных турнирах. Они освобождены от отбора на ЧМ-2026, так как являются одними из хозяев турнира.

«Трудно смириться с тем, что играешь против клуба. Многие сборные соревнуются за что-то, а мы — нет. Хотя «Валенсия» - отличный клуб, который играет в одной из лучших лиг мира, и мы должны подойти к матчу наилучшим образом«, — цитирует игрока испанский SuperDeporte.

Ранее сборная России не смогла найти себе соперника на октябрьскую паузу.

27-летний Монтес перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» в сентябре, сумма сделки составили 6 миллионов евро. Защитник 5 матчей за железнодорожников и забил 1 гол. Также на его счету 49 игр и 1 забитый мяч за сборную Мексики.