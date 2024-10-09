Монтес заявил, что не понимает смысла игры сборной Мексики против клуба

9 октября, 15:59
Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес заявил, что не понимает идею руководства своей сборной сыграть товарищеский матч против «Валенсии».
Мексиканцы встретятся с испанским клубом 13 октября в период международной паузы в национальных турнирах. Они освобождены от отбора на ЧМ-2026, так как являются одними из хозяев турнира.
«Трудно смириться с тем, что играешь против клуба. Многие сборные соревнуются за что-то, а мы — нет. Хотя «Валенсия» - отличный клуб, который играет в одной из лучших лиг мира, и мы должны подойти к матчу наилучшим образом«, — цитирует игрока испанский SuperDeporte.
Ранее сборная России не смогла найти себе соперника на октябрьскую паузу.
27-летний Монтес перешел в «Локомотив» из испанской «Альмерии» в сентябре, сумма сделки составили 6 миллионов евро. Защитник 5 матчей за железнодорожников и забил 1 гол. Также на его счету 49 игр и 1 забитый мяч за сборную Мексики.