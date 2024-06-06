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Сегодня, 17:10

На товарищеский матч Россия — Белоруссия раскуплены почти все билеты

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Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич заявил, что на товарищеском матче между сборными России и Белоруссии ожидается аншлаг.

«Почти все билеты на матч сборной Беларуси и России раскуплены — завтра будет аншлаг. Также на сегодняшний день зарезервировано еще чуть больше одной тысячи билетов для тех болельщиков, которые будут приобретать их в последний момент перед самим матчем», — приводит слова Василевича Sport24.

Контрольная игра между сборными России и Белоруссии пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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