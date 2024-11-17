Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:41

Дзюба обратился к травмированному игроку «Амкала»: «Это просто шок! Ты замечательный парень, выздоравливай»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своих соцсетях обратился к игроку «Амкала» Степану Костюкову, который получил серьезное повреждение в товарищеском матче против «Динамо».

«Степа, желаю тебе скорейшего выздоровления. Только недавно познакомились. Ты замечательный парень, выздоравливай. Увидел это (эпизод с травмой), просто в шоке. Береги себя, все у тебя получится. Напиши, как ты, что ты. Телефон есть», — сказал Дзюба.

Дзюба также заявил, что Костюков вызывает у него огромное уважение.

«Это было неприятно. Давай, дорогой! Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение. Твое отношение, то, какой ты человек. Желаю тебе всего наилучшего», — добавил футболист.

25-летний игрок медиакоманды получил повреждение на 15-й минуте товарищеского матча с московским «Динамо» после контакта с голкипером бело-голубых Андреем Кудравцом. Его унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что Костюков получил открытый перелом костей ноги.

Нападающий &laquo;Амкала&raquo; Степан Костюков получил травму после столкновения с&nbsp;вратарем &laquo;Динамо&raquo; Андреем Кудравцом. Жуть дня: игрок «Амкала» получил чудовищную травму в матче с «Динамо». Предварительно — открытый перелом
Артем Дзюба
Футбол
ФК Амкал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Что происходит с Матвеем Мичковым в его первом сезоне НХЛ
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Умерла актриса Светлана Светличная
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Сегодня
Вчера
Неделя