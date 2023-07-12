Нападающий «Фенербахче» Кент назвал матч против «Зенита» отличной проверкой

Нападающий «Фенербахче» Райан Кент в комментарии для «СЭ» оценил игру «Зенита» на Кубке PARI Премьер.

— Как оцените уровень игры «Зенита»?

— Это хорошая команда, которая долгое время соревновалась на европейской арене. Особенно хороший уровень. В соревнованиях они доходили до стадий хорошего уровня. Для нас это было отличной проверкой!

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на Кубке PARI Премьер. До этого сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).