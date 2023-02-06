Комличенко об объяснении судьями решений в прямом эфире: «Мне без разницы, это наверное для болельщиков»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после поражения от «Сочи» (0:3) во втором туре Зимнего кубка РПЛ поделился мнением об объяснениях судьями своих решений в прямом эфире.

— У вас было много вопросов к судейству в первой части сезона. Не хотелось бы, чтобы произошел эпизод и арбитр объяснил его в прямом эфире?

— Мне без разницы. Он свистнет — примет решение. А после игры это не изменишь. Поэтому мне не неинтересно. Не потому, плохие они или хорошие, а потому что есть 90 минут. После игры как обычно разговоров много, а толку никакого.

— То есть футболистам непринципиально, будут судьи сразу обсуждать решения или нет?

— Я в игре могу сразу после момента подойти и он мне за пять секунд объяснит. Мне достаточно. Это для болельщиков, наверное больше.

— Толку от этого нет, потому что решение уже принято.

— Ну да, он так увидел, так принял решение. Если ВАР будет, да, может изменить. А так это больше для болельщиков.

— Интерактивность какая-то.

— Да, для специалистов, болельщиков наверное.