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Сегодня, 22:30

Соболев пошутил, что готов играть на позиции вратаря

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о товарищеском матче против «Краснодара» (4:0) в Зимнем Кубке РПЛ.

— Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.

— Вратари сегодня выглядели здорово.

— Это их работа! Молодцы!

— Ты своей игрой доволен?

— Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами. Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.

— Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?

— Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.

— Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?

— Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах.

В следующем матче Зимнего кубка РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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