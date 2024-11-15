Наташа Королева — о матче «Динамо» — «Амкал»: «Они, если честно, не пара, не пара, не пара»

Заслуженная артистка России Наташа Королева в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от товарщеского матча между «Динамо» и «Амкалом».

«Меня пригласили на матч «Динамо» — «Амкал», и я решила посмотреть обзор их матча с 2Drots, поскольку раньше видела много новостей об этой игре. Что хочу сказать: «Амкал» и «Динамо», они, если честно, не пара, не пара, не пара. Наколдую на хорошую игру и яркое шоу в исполнении моего любимого «Динамо», чтобы болельщикам было интересно», — сказала Королева «СЭ».

«Динамо» сыграет против «Амкала» в воскресенье, 17 ноября. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 17.00 по московскому времени.