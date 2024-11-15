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Сегодня, 14:20

Некоторые футболисты попали в сборную Брунея благодаря дружбе с президентом Федерации

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, некоторые игроки сборной Брунея могли быть навязаны главному тренеру команды Винисиусу Эутропио президентом Федерации футбола страны Фейсалом Юссофом для развития благоприятных отношений с потенциальными спонсорами.

«Линия защиты представлена футболистами основной сборной. Вафи Аминуддин не играл весь прошлый сезон из-за травмы колена. Половина полузащитников новые. То же самое касается и линии нападения. Вратарей, которые приехали в Россию, можно назвать третьим и четвертым выбором в сборной. Все из-за того, что основной голкипер только-только женился, а второй в отпуске. Голкипер Азиз Элиас, например, выступает за клуб ДПММ до 20 лет. Он вызван в сборную впервые. В стране есть более хорошие вратари.

Скорее всего, некоторые новички сборной были навязаны президентом федерации. Возможно, они являются сыновьями потенциальных спонсоров или что-то в этом роде. Футболисты, которым за 35? Некоторые из них — друзья президента. Сборная была обновлена, но президент вернул обратно возрастных футболистов. Вообще, у всех игроков есть вторая работа либо же они являются студентами», — сообщил «СЭ» источник.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.

Сборная Брунея по футболу

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