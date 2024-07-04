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Сегодня, 14:45

Тубич: «ОФК хорошо себя покажет в матче с ЦСКА на Братском кубке»

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Бывший футболист «Краснодара» Неманья Тубич поделился ожиданиями от товарищеского матча между ОФК и ЦСКА в рамках Братского кубка.

«Команда ОФК только вышла в Суперлигу. Раньше ОФК был очень сильный клубом, входил в топ-3 сербских команд. Потом у него появились проблемы, и клуб лет на 10 вылетел из Суперлиги. Не знаю, как команда будет выглядеть в предстоящем матче с ЦСКА, все-таки они обновили состав полностью, набрали много футболистов. В этом плане у ЦСКА есть преимущество. Но ОФК — перспективная команда. У них много игроков из «Црвены Звезды». Думаю, они покажут себя хорошо. Этот матч будет носить больше тренировочный характер, чем соревновательный», — сказал Тубич ODDS.ru.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» проходит в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч ведется подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Источник: ODDS.ru
Неманья Тубич
ФК ОФК Белград
ФК ЦСКА (Москва)
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