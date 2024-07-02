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2 июля, 23:29

Тубич: «Возможно, «Динамо» сильнее «Партизана» на данный момент»

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Экс-футболист «Краснодара» Неманья Тубич поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Партизана».

«Очень полезно проводить подобный турнир, это своего рода еврокубки. Имеется в виду тут сильные соперники, а не те, которые в Сербии. Конечно, такой турнир принесет пользу и сербским, и российским командам. В «Партизан» пришел новый тренер. Правда, он новый-старый — работал в клубе на разных должностях, ему нужно будет время, чтобы укомплектовать команду. «Динамо» — сильный соперник. Сезон отыграли с новым тренером, который был в шаге от чемпионства. Возможно, на данный момент «Динамо» сильнее «Партизана». Думаю, сербская команда покажет хороший уровень. У «Партизана» 23 июля начинаются еврокубки. В этом матче главное — наиграть схемы, результат здесь не важен», — сказал Тубич ODDS.ru.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Источник: ODDS.ru
Неманья Тубич
ФК Динамо (Москва)
ФК Партизан
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