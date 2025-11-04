Неймара не вызвали в сборную Бразилии на последние товарищеские матчи в 2025 году

Нападающий «Сантоса» Неймар не вошел в заявку сборной Бразилии на два последних товарищеских матча национальной команды в 2025 году.

15 ноября Бразилия сыграет с Сенегалом в Лондоне, а 18 ноября — с Тунисом во французском Лилле.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не включил 33-летнего Неймара в список вызванных игроков. При этом туда вошел форвард «Палмейраса» Витор Роке.

Неймар ранее восстановился от травмы подколенного сухожилия и вышел на поле в матче чемпионата Бразилии с «Форталезой» (1:1).

Список игроков, вызванных в сборную Бразилии на матчи с Сенегалом и Тунисом

Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Уго Соуза («Коринтианс»)

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Каю Энрике («Монако»), Данило Луис да Силва («Фламенго»), Эдер Милитао («Реал»), Фабрисио Бруно («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Лусиано Жуба («Спорт Ресифи»), Маркиньос («ПСЖ»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Уэсли Франса («Рома»)

Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Вест Хэм»)

Нападающие: Эстевао Виллиан, Жуан Педро (оба — «Челси»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Витор Роке («Палмейрас»)