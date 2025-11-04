Видео
Товарищеские матчи

4 ноября, 01:37

Неймара не вызвали в сборную Бразилии на последние товарищеские матчи в 2025 году

Павел Лопатко

Нападающий «Сантоса» Неймар не вошел в заявку сборной Бразилии на два последних товарищеских матча национальной команды в 2025 году.

15 ноября Бразилия сыграет с Сенегалом в Лондоне, а 18 ноября — с Тунисом во французском Лилле.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не включил 33-летнего Неймара в список вызванных игроков. При этом туда вошел форвард «Палмейраса» Витор Роке.

Луис Энрике.Анчелотти опять вызвал Энрике в сборную Бразилии. Нападающий «Зенита» может сыграть с Сенегалом и Тунисом

Неймар ранее восстановился от травмы подколенного сухожилия и вышел на поле в матче чемпионата Бразилии с «Форталезой» (1:1).

Список игроков, вызванных в сборную Бразилии на матчи с Сенегалом и Тунисом

Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Уго Соуза («Коринтианс»)

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Каю Энрике («Монако»), Данило Луис да Силва («Фламенго»), Эдер Милитао («Реал»), Фабрисио Бруно («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Лусиано Жуба («Спорт Ресифи»), Маркиньос («ПСЖ»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Уэсли Франса («Рома»)

Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Вест Хэм»)

Нападающие: Эстевао Виллиан, Жуан Педро (оба — «Челси»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Витор Роке («Палмейрас»)

5

  • Семён Фадеич

    Он травмирован. И давно. Но ты, даже этого, не знаешь.

    04.11.2025

  • Diman_madridista

    Ничего, вот перейдет зимой в Интер или Наполи, как он вроде бы собирался, начнет пачками забивать в Серии А, и Анчелотти сразу его вернет в сборную. Ну это конечно если сообщения о возможном переходе не брехня:grin:

    04.11.2025

  • За спорт!

    Такой Буратино не нужен папе Карло.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Всего один "россиянин" в сборной Бразилии - состав явно не доукомплектованный.

    04.11.2025

  • Djin Ignatov

    Но он не вызвал и НАШЕГО из Зенита , получивший наше гражданство ! Сантос по моему ?

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Неймар Сантос
    Сборная Бразилии по футболу
