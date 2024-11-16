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Сегодня, 12:35

Нино: «Моуринью — особенный тренер, встреча с ним радостна для нас»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Жозе Моуринью и Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Нино прокомментировал «СЭ» поражение в товарищеском матче от «Фенербахче» (1:2).

— «Зенит» сейчас не играет в Европе. Мотивируют ли тебя такие матчи, как с «Фенербахче», больше, чем игры в России?

— Нет, я думаю, что мотивация та же. У нас есть четкие цели на сезон. Конечно, игры против команд из других стран — всегда особенные, но для нас важна каждая.

— Что для тебя означала встреча с Жозе Моуриньо — главным тренером «Фенербахче»?

— Это особенный тренер, ведь он вошел в историю футбола как успешный специалист, настоящий победитель. Так что, конечно, такие моменты, как встреча с ним, наполняют нас радостью и подчеркивают, что мы на правильном пути.

ФК Фенербахче
Жозе Моуринью

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