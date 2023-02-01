«Оцелул» из Румынии отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры

«Оцелул» из Румынии отказался от товарищеского матча с «Енисеем» на сборе в Турции за час до начала игры.

«Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии», — говорится в заявлении «Енисея».

В Турции у команды с 25 января по 10 февраля проходит второй сбор. На этом сборе планировалось сыграть 5 контрольных игр.

Финальный сбор «Енисея» состоится в Турции в период с 14 по 27 февраля (возможна корректировка окончания сбора).