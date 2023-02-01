«Оцелул» из Румынии отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры

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«Оцелул» из Румынии отказался от товарищеского матча с «Енисеем» на сборе в Турции за час до начала игры.
«Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии», — говорится в заявлении «Енисея».
В Турции у команды с 25 января по 10 февраля проходит второй сбор. На этом сборе планировалось сыграть 5 контрольных игр.
Финальный сбор «Енисея» состоится в Турции в период с 14 по 27 февраля (возможна корректировка окончания сбора).
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