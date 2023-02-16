0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:52

«Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу» в товарищеском матче, Глушаков забил

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче со счетом — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Данил Капустянский и Брайан Мансилья. За проигравших забил Денис Глушаков, для которого это дебютный гол за новую команду. Полузащитник сыграл на добивании после удара Дмитрия Рыбчинского.

В концовке матча Глушаков мог забить еще один гол, но не смог реализовать пенальти. Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев отразил удар.

«Нижний Новгород» 19 февраля проведет товарищеский матч с «Родиной». «Оренбург» 21 февраля встретится с «Торпедо».

Товарищеский матч

«Оренбург» — «Нижний Новгород» — 2:1

Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
2
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент: «Интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита»
«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в товарищеском матче
Гаджиев считает, что Каманцев поторопился с высказыванием о российских судьях и игроках
В «Спартаке» заявили об отсутствии информации о желании Виталия Шитова перейти в «Крылья Советов»
«Нижний Новгород» продлит контракт с форвардом Сулеймановым
«Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев — о возможном матче с Ираном: «Когда мы находимся в изоляции, любая международная игра дает многое»

«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в товарищеском матче