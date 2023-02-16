«Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу» в товарищеском матче, Глушаков забил

«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче со счетом — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Данил Капустянский и Брайан Мансилья. За проигравших забил Денис Глушаков, для которого это дебютный гол за новую команду. Полузащитник сыграл на добивании после удара Дмитрия Рыбчинского.

В концовке матча Глушаков мог забить еще один гол, но не смог реализовать пенальти. Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев отразил удар.

«Нижний Новгород» 19 февраля проведет товарищеский матч с «Родиной». «Оренбург» 21 февраля встретится с «Торпедо».

Товарищеский матч

«Оренбург» — «Нижний Новгород» — 2:1