Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 19:12

Озобич: «Спартак» готов к сезону лучше, чем «Нефтчи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал поражение его команды в товарищеском матче против красно-белых (0:2).

«Мы еще не готовы на сто процентов. У нас недавно пришел новый тренер. Он с нами всего четыре-пять дней и нужно еще много работать. По встрече со «Спартаком» было видно, что он лучше готов к сезону, чем мы. «Спартак» понравился по игре? Да-да. Хорошая команда. Футбол интересный показывает», — цитирует Озобича «Евро-Футбол.Ру».

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Оренбург». Игра пройдет в воскресенье, 23 июля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005223925_ozobich_spartake_pokazal_interesnyiy_futbol_on_luchshe_gotov_k_sezonu_chem_myi
Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне Москвы
Актер «Бандитского Петербурга» скончался после съемок в новом кинопроекте
Верховный суд РФ встал на сторону купившего вещи в 846 раз дешевле волгоградца
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» рассказали о причинах остановки матча с «Нефтчи» и задержаниях после игры