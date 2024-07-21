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Сегодня, 18:35

«Боруссия» потерпела разгромное поражение от тайского «Патума»

Алина Савинова
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«Боруссия» с разгромным счетом уступила «Патуму» в товарищеском матче. Встреча проходила в Бангкоке и завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Таиланда.

У победителей по голу в этой игре забили Мелвин Лоренцен, Терасил Дангда, а Яроэнсак Вонггорн отметился дублем.

В сезоне-2023/24 «Боруссия» заняла пятое место в бундеслиге и в финале Лиги чемпионов уступила «Реалу» (0:2). «Патум» стал четвертым в чемпионате Таиланда.

Дортмундская команда в рамках подготовки к новому сезону проведет еще три товарищеских матча: против японского «Сересо», испанского «Вильярреала» и английской «Астон Виллы».

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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