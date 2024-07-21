«Боруссия» потерпела разгромное поражение от тайского «Патума»

Сегодня, 18:35
«Боруссия» с разгромным счетом уступила «Патуму» в товарищеском матче. Встреча проходила в Бангкоке и завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Таиланда.
У победителей по голу в этой игре забили Мелвин Лоренцен, Терасил Дангда, а Яроэнсак Вонггорн отметился дублем.
В сезоне-2023/24 «Боруссия» заняла пятое место в бундеслиге и в финале Лиги чемпионов уступила «Реалу» (0:2). «Патум» стал четвертым в чемпионате Таиланда.
Дортмундская команда в рамках подготовки к новому сезону проведет еще три товарищеских матча: против японского «Сересо», испанского «Вильярреала» и английской «Астон Виллы».