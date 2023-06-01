Павлюченко готов сыграть в ретро-матче «Зенита» и сборной России

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию о готовящемся ретро-матче между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

«Насколько я знаю, такой матч хотят провести 15-го июня в Москве. Конечно, я готов принять участие в такой игре, такое пропускать нельзя. Если будет приглашение, то я буду готов. Сборная России тогда была сильнейшей. Если соберемся на 90 процентов игроками, уже будет хорошо. Про всех сказать не могу, у всех свои дела, кто-то может не в стране. Тяжело всех собрать.

Если РФС проводит на таком уровне мероприятие, то они сделают все, чтобы 90 процентов той сборной присутствовало. Будет отлично, если тренерский штаб тоже будет. В России и в других странах тоже захотят увидеть такой матч», – цитирует Metaratings.ru Павлюченко.

РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Матч может состояться 15 июня.