Павлюченко: «Не имею права пропустить ретроматч между сборной России и «Зенитом»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко подтвердил свое участие в ретроматче между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

«Я не имею права пропустить этот матч. Еще и Гус Хиддинк летит, не могу не приехать к своему второму отцу, чтобы его обнять. Когда мне сказали, что состоится такой матч и я увидел расширенный список участников, я уже начал собирать вещи. На 15 июня отложу все свои дела», — цитирует «КП Спорт» Павлюченко.

РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Матч может состояться 15 июня.