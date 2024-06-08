Парагвай и Перу не забили голов. Бальбуэна отыграл весь матч

Сборные Перу и Парагвая не выявили победителя в товарищеском матче — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Лиме.

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл всю встречу.

Сборные Парагвая и Перу готовится к Кубку Америки-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Парагвайцы сыграют в группе с Колумбией, Бразилией и Коста-Рикой. Перуанцы на турнире встретятся с командами Чили, Канады и Аргентины.