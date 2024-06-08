Пименов отметил ответственный подход сборной России в матче с Белоруссией

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отметил ответственное отношение игроков национальной команды в товарищеском матче с Белоруссией (4:0).

Игра прошла в Минске в пятницу, 7 июня. У россиян дважды забил Федор Чалов, по одному голу у Константина Тюкавина и Ивана Облякова.

«Все футболисты отнеслись ответственно к игре, никто не выпадал, играли с позиции силы, уверенно победили. Эта победа означает, что ребята проявили профессионализм в товарищеской игре, в последнем матче этого сезона, скажем так. Никто травм не получил, это заслуга тренерского штаба. Конечно, хорошее организаторское шоу. У сборной России уровень очень хороший, а белорусам нужно добавлять», — цитирует Пименова ТАСС.

Сборная России провела второй товарищеский матч в 2024 году. До этого 21 марта команда разгромила Сербию (4:0) в Москве.