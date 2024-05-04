Победитель Лиги чемпионов Глеб сыграет в ретроматче Белоруссия — Россия

Первый заместитель Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Александр Глеб примет участие в матче легенд между сборными России и Белоруссии.

«Конечно, это большое событие, тем более к такой знаменательной исторической для нас дате — Дню независимости, поэтому мы и хотим придать таким образом значение историческому факту. Приятно, что сможем увидеть больших мастеров в деле. Мы будем организовывать матч совместно с РФС, во многом благодарны за инициативу, надеюсь, что получится все организовать на очень хорошем уровне. Не могу точно сказать по игрокам, потому что капитаны утверждают составы, но в матче пример участие Александр Глеб», — приводит ТАСС слова Василевича.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что матч пройдет 6 июля на Олимпийском стадионе в Минске.