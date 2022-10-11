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Сегодня, 22:19

Колосков: «Сборной России лучше всего сыграть с Францией или Англией»

Мария Гусева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.

«С кем лучше всего сборной России сыграть товарищеский матч? Лучше всего сыграть со сборной Франции или Англии, но вряд ли это получится. Сейчас никто не доступен. Пока кроме Киргизии никого, к сожалению, нет. Не до жиру, быть бы живу, как говорится. Про Иран говорили давно, а сейчас все затихло. Сыграть с кем-то было неплохо. А с кем — это уже вторичный вопрос», — цитирует Sport24 Колоскова.

Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес решение о проведении товарищеского матча с Россией на 31 октября. Игра должна была пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Киргизией (2:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-koloskov-sbornoy-rossii-luchshe-sygrat-s-frantsiyey-ili-angliyey-no-seychas-krome-kirgizii-nikogo-net

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 0
2-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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Агент игроков сборной Ирана высказался о возможном участии футболистов в товарищеском матче с Россией