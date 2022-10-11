Колосков: «Сборной России лучше всего сыграть с Францией или Англией»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.
«С кем лучше всего сборной России сыграть товарищеский матч? Лучше всего сыграть со сборной Франции или Англии, но вряд ли это получится. Сейчас никто не доступен. Пока кроме Киргизии никого, к сожалению, нет. Не до жиру, быть бы живу, как говорится. Про Иран говорили давно, а сейчас все затихло. Сыграть с кем-то было неплохо. А с кем — это уже вторичный вопрос», — цитирует Sport24 Колоскова.
Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенес решение о проведении товарищеского матча с Россией на 31 октября. Игра должна была пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Киргизией (2:1).
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