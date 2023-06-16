Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча

Полиция пекинского района Чаоян запретила посещать стадионы китайскому болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии (2:0) и обнял Лионеля Месси.

«Управление общественной безопасности Чаояна задержало 18-летнего юношу по фамилии Ди в соответствии с законом. В течение 12 месяцев ему запрещен вход на стадионы», — приводит ТАСС заявление полицейского управления.

15 июня на «Стадионе трудящихся» во время матча между сборными молодой человек выбежал на поле и обнял Месси.