Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча

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Полиция пекинского района Чаоян запретила посещать стадионы китайскому болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии (2:0) и обнял Лионеля Месси.
«Управление общественной безопасности Чаояна задержало 18-летнего юношу по фамилии Ди в соответствии с законом. В течение 12 месяцев ему запрещен вход на стадионы», — приводит ТАСС заявление полицейского управления.
15 июня на «Стадионе трудящихся» во время матча между сборными молодой человек выбежал на поле и обнял Месси.