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Сегодня, 12:13

Хавбек «Црвены Звезды» Илич: «Поездка в Санкт-Петербург получилась замечательной»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Црвены Звезды» Лука Илич поделился мнением от участия в Летнем Кубке в Санкт-Петербурге.

«Поездка в Санкт-Петербург получилась замечательной. Наш клуб отлично себя чувствовал здесь, с точки зрения организации и размещения мне все понравилось. И сам турнир команда провела очень хорошо.

Хочу сказать спасибо за проведение такого турнира, все было на самом лучшем уровне. И, конечно, мне понравилось, как нас встретили в самом городе», — цитирует Илича Metaratings.ru.

«Црвена Звезда» стала победительницей турнира, в котором участвовали «Зенит», «Сочи» и аргентинский клуб «Тальерес».

Источник: Metaratings.ru
ФК Црвена Звезда
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