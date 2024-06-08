Сборная Португалии по футболу дома в Оэйраше примет Хорватию в товарищеском матче 8 июня. Игра пройдет на арене «Насьональ до Хамор». Начало — в 19.45 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Португалия — Хорватия можно будет онлайн в прямом эфире по платной подписке в видеосервисе Okko. Она начнется в 19.15 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния португальцев и хорватов.

В последний раз национальные сборные играли друг с другом 17 ноября 2020 года. Тогда Хорватия дома в матче группового турнира Лиги наций потерпела поражение от Португалии со счетом 2:3.

Португалия и Хорватия сыграют на чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Команда главного тренера Роберто Мартинеса попала в группу F с Турцией, Грузией и Чехией. Хорваты со Златко Даличем проведут матчи в группе B с Италией, Испанией и Албанией.