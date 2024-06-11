Сборная Португалии встретится с командой Ирландии в товарищеском матче во вторник, 11 июня. Игра состоится на стадионе «Мунисипал де Авейру» в Авейру (Португалия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Португалия — Ирландия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире товарищескую встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 20.50 мск.

В истории очных противостояний команды встречались шесть раз в официальных матчах. Из них дважды победу одерживали португальцы (2:1, 3:0), один раз сильнее была сборная Ирландии (1:0) и еще три встречи завершились вничью (0:0, 1:1, 1:1).