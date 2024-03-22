Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

22 марта, 00:40

Португалия обыграла Швецию в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
21 марта. Португалия — Швеция — 5:2.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Португалии выиграла у Швеции в товарищеском матче — 5:2. Встреча прошла на стадионе имени Д. Альфонсу Энрикеша в Гимарайнше.

В первом тайме португальцы забили три мяча — отличились Рафаэл Леау, Матеуш Нуньеш и Бруну Фернандеш.

Сразу после перерыва Арминдо Брума, вышедший на замену, увеличил преимущество португальской команды. Шведам удалось отыграть один мяч благодаря голу Виктора Дьокереша, но тут же португальцы вернули себе преимущество в четыре мяча — забил Гонсалу Рамуш. В концовке встречи Густав Нильссон забил второй мяч шведской команды.

Товарищеские матчи.
21 мар, 22:45. Estadio D. Afonso Henriques (Гимарайнш)
Португалия
5:2
Швеция
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швеции по футболу
5
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачатурянц: «Решение об удалении игрока сборной Сербии было поспешным»

Италия переиграла Венесуэлу. Рондон не реализовал пенальти