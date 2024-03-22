Португалия обыграла Швецию в товарищеском матче

Сборная Португалии выиграла у Швеции в товарищеском матче — 5:2. Встреча прошла на стадионе имени Д. Альфонсу Энрикеша в Гимарайнше.

В первом тайме португальцы забили три мяча — отличились Рафаэл Леау, Матеуш Нуньеш и Бруну Фернандеш.

Сразу после перерыва Арминдо Брума, вышедший на замену, увеличил преимущество португальской команды. Шведам удалось отыграть один мяч благодаря голу Виктора Дьокереша, но тут же португальцы вернули себе преимущество в четыре мяча — забил Гонсалу Рамуш. В концовке встречи Густав Нильссон забил второй мяч шведской команды.