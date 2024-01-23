Пражский клуб отменил матч со «Слованом» из-за его игры с «Динамо»

Пражская команда «Славия» отказалась от игры со «Слованом» из Братиславы из-за того, что в Катаре он провел товарищеский матч с московским «Динамо», сообщает ТАСС со ссылкой на pravda.sk.

Матч «Славия» — «Слован» должен был пройти 4 февраля в Праге.

По данным источника, руководство пражского клуба решило отменить игру со словацкой командой после получения информации о том, что та сыграла с «Динамо».

На сборах в Катаре бело-голубые обыграли «Слован» в товарищеском матче со счетом 2:1.