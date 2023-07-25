«ПСЖ» — «Аль Наср»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

25 июля в Осаке (Япония) «ПСЖ» сыграет против «Аль-Насра» в товарищеском матче. Встреча на стадионе «Нагаи» началась в 13.20 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «ПСЖ» — «Аль Наср» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

За парижан не сыграет форвард Килиан Мбаппе, который пропускает предсезонный тур клуба в Японии. В стартовом составе команды из Саудовской Аравии вышел нападающий Криштиану Роналду.

Чемпионат Франции по футболу сезона-2023/24 стартует 24 августа. Саудовская Про лига 2023/24 начнется 11 августа 2023-uj и завершится 27 мая 2024 года.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном