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Товарищеские матчи

12 мая, 22:36

«Реал», «Барса», «МЮ», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан» проведут товарищеские матчи в США летом

Виктория Кравченко
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Ряд топ-клубов АПЛ, ла лиги и серии А сыграют товарищеские матчи в США. Опубликовано расписание игр, которые пройдут летом.

В серии контрольных матчей примут участие «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан».

Расписание игр:

22 июля: «Барселона» — «Ювентус», Сан-Франциско;

23 июля: «Реал» — «Милан», Лос-Анджелес;

26 июля: «Барселона» — «Арсенал», Лос-Анджелес и «Реал» — «Манчестер Юнайтед», Хьюстон;

27 июля: «Ювентус» — «Милан», Лос-Анджелес;

29 июля: «Реал» — «Барселона», Даллас;

1 августа: «Барселона» — «Милан», Лас-Вегас;

2 августа: «Реал» — «Ювентус», Орландо.

ФК Барселона
ФК Милан
ФК Реал
ФК Ювентус
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