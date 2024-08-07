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Сегодня, 00:00

«Реал» — «Челси»: смотреть трансляцию матча

«Челси» и «Реал» сыграют в товарищеском матче 7 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Реала».
Фото USA Today Sports
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«Челси» и «Реал» сыграют в рамках товарищеского матча, который пройдет в среду, 7 августа. Встреча состоится в на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт, штата Северная Каролина, США. Начало — в 2:00 по московскому времени.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на территории РФ не получится, так как легальных трансляций не запланировано. Видеотрансляция игры будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Реал» проиграл оба товарищеских матча в США — «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2). «Челси» в это межсезонье потерпел поражение от «Селтика» и сыграл вничью с «Рексхэмом».

В последний раз соперники встречались в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2022/2023 — тогда оба матча выиграл мадридский клуб.

Футбол
ФК Реал
ФК Челси
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