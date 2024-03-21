Асхабадзе: «Надеюсь, сборная России выложится по максимуму. Этот матч — праздник!»

Генеральный директора «Факела» Роман Асхабадзе поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Сербии.

«Надеемся на победу и хорошую игру. Сборная и так играет редко. С таким соперником, надеюсь, выложится по максимуму. Этот матч — праздник, который нельзя пропустить! Справедливо ли, что сборная играет только в Москве? Это не в нашей компетенции. Это вопрос к РФС. В таких ситуациях есть много технических моментов и других нюансов», — сказал «СЭ» Асхабадзе.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.