Ромащенко считает хорошей идеей проведение матча между легендами сборных России и Белоруссии

Бывший футболист московского «Динамо» и «Химок» Максим Ромащенко в разговоре с «СЭ» высказался об идее проведения матча между легендами сборных России и Белоруссии.

«Провести матч легенд белорусского и российского футбола — это очень хорошая идея. Так как у всех ребят будет возможность вновь встретиться и сыграть. Многие давно друг друга не видели, особенно те, кто раньше выступал в одной команде. Я бы сам хотел принять участие в матче, если получится. И для белорусских болельщиков это будет отличное шоу. Люди в Белоруссии прекрасно знают все эти фамилии. Для них приятно будет увидеть всех на одном поле. Поэтому я думаю, что будет много народу на стадионе», — сказал Ромащенко «СЭ».

В своей карьере Ромащенко отыграл 64 матча за национальную команду Белоруссии, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

10 апреля руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о планах провести матч между легендами сборных России и Белоруссии.