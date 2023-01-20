Роналду о матче с «ПСЖ»: «Счастлив вернуться на поле и забить»

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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в соцсетях.
«Так счастлив вернуться на поле и забить гол! И приятно видеть старых друзей!» — написал Роналду.
37-летний португалец принял участие в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.
So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!?? pic.twitter.com/qZqKGHsrVD— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 19, 2023
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования