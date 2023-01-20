Роналду о матче с «ПСЖ»: «Счастлив вернуться на поле и забить»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в соцсетях.

«Так счастлив вернуться на поле и забить гол! И приятно видеть старых друзей!» — написал Роналду.

37-летний португалец принял участие в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.