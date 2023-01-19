Роналду признан лучшим игроком матча между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ».

37-летний португалец провел на поле 61 минуту и оформил дубль в составе команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

В товарищеском матче победу одержал «ПСЖ» со счетом 5:4. Встреча прошла на стадионе Короля Фахда в Рияде (Саудовская Аравия).