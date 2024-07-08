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Сегодня, 16:46

Россия и Замбия достигли принципиальной договоренности о проведении матча сборных

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе посольства РФ в Замбии ответили на вопрос «СЭ» о возможном проведении матча со сборной России.

«В настоящее время идет обсуждение. Ранее сторонами было высказано принципиальное согласие. Здесь, в Замбии, по этому вопросу Посол Ярахмедов А.А. встречался с Президентом Футбольной Ассоциации Замбии, а также генеральным секретарем Ассоциации, которые в очередной раз подтвердили заинтересованность в проведении товарищеского матча между сборными по футболу. Посольству дата и время проведения такого матча пока неизвестны», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Посольства.

4 июля посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил о договоренности по проведению товарищеской игры осенью 2024.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных турнирах.

РФС
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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