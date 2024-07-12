Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 19:00

Россия — КНДР: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Женская сборная России по футболу сыграет с КНДР в товарищеском матче 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анна Беломытцева.
Фото РФС (Иван Генькенев)
Telegram Дзен

Женская сборная России по футболу и команда КНДР проведут товарищескую встречу в пятницу, 12 июля. Игра состоится на стадионе «Москвич» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. Перед началом матча зрителей ждет развлекательная программа: спортивные квесты, автограф-сессия и конкурсы. Также запланированы выступления певиц MIA BOYKA и Любови Успенской.

В прямом эфире трансляцию матча покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Между командами запланирована еще одна встреча. Матч Россия — КНДР пройдет 15 июля в Москве и начнется в 19.00 мск.

Сборная КНДР находится на 10-й строчке рейтинга ФИФА, российская команда занимает 27-е место.

Футбол
4
Обсудить
Читайте также
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Сменивший гражданство пловец Сибирцев раскритиковал руководство российского плавания
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Болельщики «Спартака» вспомнили Федуна на матче против «Динамо»