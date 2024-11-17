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Сегодня, 19:56

Медведева — об игре за «Динамо»: «Яркая краска моей жизни. В следующий раз всей командой пойдем на каток!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от участия в товарищеском матче московского «Динамо» против медийной команды «Амкал» (2:3).

«Это просто что-то новое, яркая краска моей жизни. Я жутко стесняюсь и мне ужасно некомфортно — от этого прикольно! Я — футболистка, но могу наблюдать за этим только со стороны (смеется). Спасибо, что тычете микрофоном! Мне с ним и с камерой привычнее.

Не было никаких советов, мне никто ничего не объяснил! Сказали: «Иди играть». И все (смеется). Потому что я стою здесь, на бровке — мне с журналистской тусовкой покомфортнее. Страха не было. Не знаю, что вам сказать. В следующий раз всей командой «Динамо» пойдем на каток! Будем катать произвольную программу», — сказала Медведева.

24-летняя спортсменка вышла на поле на 90-й минуте. Она заменила нападающего Вячеслава Грулева, который передал фигуристке капитанскую повязку.

Фигурное катание
Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева

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