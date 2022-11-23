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23 ноября, 22:40

Егор Пруцев оценил свою игру за «Црвену Звезду» против «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Егор Пруцев.
Фото ФК «Црвена Звезда»
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19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

— В товарищеском матче с «Зенитом» ты вышел в стартовом составе. Что сказал тренер перед игрой?

— Это была последняя игра «Црвены Звезды» перед отпуском, так что нас попросили сыграть в кайф и попытаться выиграть. Для товарищеского матча «Зенит» — хороший соперник, так что надо было проявить себя. У нас играл не основной состав, потому что много футболистов в сборных или еще где-то. Сказали просто насладиться игрой, чтобы в отпуск уйти с хорошим настроением.

— Ты отыграл первый тайм, по итогам которого команда победила 1:0. А затем тебя заменили — и во втором тайме «Звезда» пропустила три. Совпадение?

— Ха-ха, нет, я так не думаю. Что-то пошло не так. Говорят, пенальти перед первым голом не было. Я считаю, хорошо сыграл, учитывая, что у меня нет игровой практики.

22 ноября «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (3:1) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

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Основные источники исследования

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