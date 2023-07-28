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Сегодня, 07:33

Дортмундская «Боруссия» разгромила клуб второго дивизиона США

Евгений Козинов
Корреспондент
28 июля. «Сан-Диего Лойял» — «Боруссия Д» — 0:6.
Фото USA Today Sports
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Дортмундская «Боруссия» в товарищеском матче крупно обыграла «Сан-Диего Лойял» (5:0), выступающий в ЮСЛ. Встреча прошла на стадионе «Снапдрэгон» в Сан-Диего.

На 2-й минуте встречи нападающий Жульен Дюранвиль открыл счет. Также в первом тайме гол забил форвард Юссуфа Мукоко.

После перерыва забитыми мячами отметились Марко Ройс, Тома Менье, Себастьян Алле (реализовал пенальти) и Пауль Безонг.

В следующем товарищеском матче дортмундская команда сыграет против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 31 июля (4.00 по московскому времени).

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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