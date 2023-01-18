Саудовский бизнесмен купил билет за 2,5 миллиона евро на матч команд Месси и Роналду

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Глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии сообщил в Twitter, что местный бизнесмен приобрел на аукционе билет за 2,5 миллиона евро на товарищеский матч сборной из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ».
По информации источника, сумма пойдет в саудовскую государственную благотворительную организацию Ehsan. Купленный билет дает право наблюдать за матчем из VIP-зоны, присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки команд и пообщаться с футболистами.
Матч между «ПСЖ» и сборной двух лучших команд Саудовской Аравии запланирован на четверг, 19 января. Игра пройдет в Эр-Рияде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования