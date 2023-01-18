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Сегодня, 12:51

Саудовский бизнесмен купил билет за 2,5 миллиона евро на матч команд Месси и Роналду

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии сообщил в Twitter, что местный бизнесмен приобрел на аукционе билет за 2,5 миллиона евро на товарищеский матч сборной из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ».

По информации источника, сумма пойдет в саудовскую государственную благотворительную организацию Ehsan. Купленный билет дает право наблюдать за матчем из VIP-зоны, присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки команд и пообщаться с футболистами.

Матч между «ПСЖ» и сборной двух лучших команд Саудовской Аравии запланирован на четверг, 19 января. Игра пройдет в Эр-Рияде.

Источник: Twitter

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
0
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