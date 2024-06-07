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Сегодня, 19:11

Сборная Белоруссии объявила стартовый состав на матч с Россией

Алина Савинова
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Стал известен стартовый состав сборной Белоруссии на товарищеский матч против национальной команды России.

Стартовый состав: Павлюченко, Печенин, Политевич, Волков, Поляков, Яблонский, Эбонг, Корзун, Громыко, Морозов, Антилевский.

Запасные: Игнатович, Пархоменко, Юзепчук, Концевой, Бочеров, Киреев, Карпович, Лапоухов, Левицкий, Малькевич, Климович, Касараб, Барковский.

Ранее сборная России опубликовала список футболистов, которые начнут встречу против белорусов с первых минут. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Белоруссия.

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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