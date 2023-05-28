Сборная Бразилии объявила состав на июньские товарищеские матчи

Сегодня, 19:20
Стал известен состав сборной Бразилии на контрольные матчи против Гвинеи и Сенегала.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).
Защитники: Данило («Ювентус», Италия), Вандерсон («Монако», Франция), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Айртон («Фламенго»), Эдер Милитао («Реал», Испания), Ибаньес («Рома», Италия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Нино («Флуминенсе»).
Полузащитники: Андре («Флуминенсе»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Реал», Испания), Жоэлинтон («Ньюкасл», Англия), Лукас Пакета («Вест Хэм», Англия), Рафаэль Вейга («Палмейрас»)
Нападающие: Малком («Зенит», Россия), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Родриго («Реал», Испания), Рони («Палмейрас»), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Педро («Фламенго»).
Сборная Бразилии сыграет контрольные матчи против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).